17:12 Gäste bei "Pro & Contra" sind Medienmanagerin und "Heute"-Herausgeberin Eva Dichand, der deutsch-amerikanische Immobilien-Tycoon und Trump-Fan Thomas Kramer, US-Wahl-Blogger und Wahlkampfmanager von Heinz Fischer, Stefan A. Sengl, der Chefredakteur der deutschen Ausgabe von "Russia Today", Ivan Rodionov sowie Psychotherapeutin und Wirtschaftscoach Christina Bauer-Jelinek.

17:03 Nach seinem Wahlsieg und vor Amtsantritt hat Trump mit Aussagen über zu teure Boeing-Aufträge für den Präsidentenflieger Air Force One, die Beziehungen der USA zu Taiwan (und damit China) sowie die Lage der EU bereits für große Aufregung gesorgt.