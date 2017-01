Nach Anschlag auf Moschee Polizei: Nur ein Festgenommener ist Verdächtiger

Anschlag in Quebec Blutbad in kanadischer Moschee: Sechs Tote

Der 27-jährige Alexandre B. ist Student auf der renommierten Laval Universität in Quebec. Der unscheinbare junge Mann war laut Medienberichten auf mehrere Facebook-Gruppen aktiv und für seine markigen "antifeministischen und identitären Positionen" bekannt.Auf der Diskussionsplattform Reddit soll er zudem noch am Sonntag um 14.45 Uhr - also knapp drei Stunden vor dem blutigen Anschlag - die Community gefragt haben, zu welcher Tageszeit am meisten Menschen in der Moschee seien. "Ich möchte nämlich in meiner Stadt eine Protestaktion durchführen und ein möglichst großes Publikum erreichen", schrieb er dazu.Drei Stunden später stürmte er maskiert und bewaffnet in die gut besuchte Moschee in Quebec und schoss dort auf die versammelte muslimische Gemeinde. Sechs Menschen starben, fünf weitere wurden zum Teil lebensgefährlich verletzt. 15 weitere Personen kamen mit leichten Verletzungen davon.Der Verdächtige wurde kurze Zeit später festgenommen. Er soll zunächst in einem Auto geflüchtet sein, sich dann aber selbst den Behörden gestellt haben.Zu seinem Motiv hat die Polizei bisher noch nichts bekanntgegeben. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau hat die Tat als "Terroranschlag gegen Muslime" bezeichnet. Am Montag drückte er in einer Rede im kanadischen Parlament sein Mitgefühl und seine Solidarität mit den Angehörigen der Opfer und den Muslimen in Kanada aus.