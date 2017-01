Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Wegen Verfassungsreform Schlägerei im türkischen Parlament

Protest vor Parlament Tränengas und Wasserwerfer gegen Anti-Erdogan-Demo

Tränengas gegen Anti-Erdogan-Demo Die türkische Polizei ging mit Tränengas, Schlagstöcken und Wasserwerfern gegen die Demonstranten in Ankara vor. (Foto: AP)

Zwar sollen die Amtszeiten in dem geplanten Präsidialsystem auf zwei begrenzt sein. Das Parlament könnte aber in der 2. Amtsperiode Neuwahlen beschließen und der Präsident auch wieder kandidieren. Das steht in Artikel 11 der vorgeschlagenen Änderungen.Die Opposition kritisiert, dass Artikel 11 "für einen Anführer entworfen wurde, der permanent an der Macht bleiben möchte".Das Parlament in Ankara debattiert derzeit insgesamt über 18 Artikel für Verfassungsänderungen. Jeder davon muss in zwei Abstimmungen eine Dreifünftelmehrheit erhalten. Schließlich müssen erneut mindestens 330 der 550 Abgeordneten für die Reform stimmen, um das geplante Referendum zu ermöglichen.