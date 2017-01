In Hotel verschüttet Vermisste Studentin überlebte unter der Lawine

BILDER DES TAGES 20.01.2017: Donald Trump wird als US-Präsident angelobt. In St. Petersburg hat man ihm als erklärten Putin-Freund eine eigene Matrjoschka-Puppe gewidmet. (Foto: Dmitri Lovetsky (AP))

36 Verletzte wurden nach dem Unglück in Verona ins Krankenhaus gebracht, so die Feuerwehr. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar - der Bus soll mit hohem Tempo gegen einen Brückenpfeiler geprallt sein. Danach sei der Reisebus in Flammen aufgegangen und vollkommen ausgebrannt.Der französische Busfahrer und seine Familie seien vermutlich unter den Todesopfern, berichtete die italienische Nachrichtenagentur "Agi". Der Mann soll eine ungarische Reisegruppe, bestehend aus rund 50 ungarischen Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren gefahren sein.