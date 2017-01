Versteck in unterirdischem Bunker Meistgesuchter Mafia-Boss Antonio Pelle gefasst

Die koordinierte Polizeiaktion fand quer durch das ganze Land statt; Verdächtige vom südlichen Kalabrien bis zur nördlichen Lombardei und Venetien wurden festgenommen. Dabei wurden insgesamt 8 Tonnen Kokain - so viel wie noch nie in Italien - aus Südamerika, hauptsächlich aus Kolumbien, sichergestellt.Die kalabrische Mafia 'Ndrangheta benutzte hauptsächlich den Hafen von Gioia Tauro, aber auch von Neapel und Genua, um die Drogen ins Land zu bringen - und auch teilweise weiter in Europa verteilen. Bei dem Großteil handelt es sich um Kokain, es wurde aber auch Heroin und Marihuana gefunden.