Antonio Ferrari bekam die Idee, als sechs Erwachsene bei ihm eines sonntags Mittagessen waren. Ihre fünf Kinder saßen alle mit "viel Selbstbeherrschung" am Tisch. Also hat er der Gruppe spontan fünf Prozent von der Rechnung abgezogen ("sconti bimbi educati") und dies seit dem auch bei zwei weiteren Familien gemacht.Der Gastronom schätzt, dass rund 30 Prozent aller Eltern keine Ahnung haben, wie man mit ihren Kinden am Mittagstisch umgeht. Die Kleinen laufen oft im Restaurant herum und stören andere Gäste; sie werfen Brot auf den Boden und seine Kellner müssen ihnen ständig beim Servieren ausweichen, damit es kein Unglück gibt: "Es ist wirklich schwierig unter solchen Bedingungen zu arbeiten."In der Vergangenheit hätten ihm einige Eltern sogar gesagt, dass sein Restaurant öffentlich sei und die Kinder daher tun und lassen könnten, was sie wollten: "Aber ich bin dafür verantwortlich, was im Restaurant passiert."Ferrari, der selber noch keine Kinder hat, gab aber zu, dass es sicher nicht leicht sei, Kinder zu erziehen. Die Eltern der fünf Kinder waren erfreut über seine Geste und haben als Dank 30 Euro Trinkgeld da gelassen - ein sehr hoher Betrag, da der Service in Italien meist ohnehin im Preis inkludiert ist.