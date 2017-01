Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

To those fleeing persecution, terror & war, Canadians will welcome you, regardless of your faith. Diversity is our strength #WelcomeToCanada — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 28, 2017

Streit um US-Einreiseverbot Iran lässt keine US-Amerikaner mehr ins Land

Trump sperrt Muslime aus 300 Iraner könnten in Österreich stranden

Extreme Kontrollen Trump befiehlt Einreisestopp für Muslime aus 7 Ländern

Unmittelbar nach dem von Trump erlassenen Einreisestopp für Muslime aus sieben Ländern (inklusive syrische Flüchtlinge) liefen Bürgerrechtsorganisationen Sturm. Hunderte Betroffene waren zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem Weg in die USA und wurden am Flughafen von den Einsatzkräften festgenommen.Eine Richterin in New York entschied nun gegen Trumps Einreiseverbot: Sie verfügte, dass die gestrandeten Personen trotzdem einreisen und nicht in ihre Heimat zurückgeschickt werden dürfen.Auch international hatte Trumps Politik bereits Folgen: 300 Iraner, die über ein Hilfsprogramm in die USA einreisen hätten dürfen, könnten nun in Wien stranden . Der Iran selbst verfügte als Reaktion auf Trumps Dekret ebenso einen Einreisestopp für US-Bürger Trump lobt sich unterdessen selbst für sein Arbeitstempo: "Unsere Regierung ist mit voller Fahrt, einer Rekordgeschwindigkeit, eingestiegen, alle sprechen darüber", sagte er in einer Radio-Ansprache. Vertreter der Regierung finden die Kritik am Einreisestopp "lächerlich", weil es ja gar nicht um ein Einreiseverbot für Muslime gehe, sondern nur aus sieben "Hochrisikoländern".Der kanadische Premier Justin Trudeau wurde nach seiner Reaktion auf Trumps Dekret wieder einmal mit Lob überhäuft. Die, die nun nicht mehr in die USA dürfen, sind in Kanada willkommen. "An alle, die vor Verfolgung, Terror und Krieg fliehen: Kanada heißt euch willkommen, egal welchen Glauben ihr habt. Diversität ist unsere Stärke!", twitterte er.