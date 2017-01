Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Der von mehreren deutschen Bundesländern organisierte Sammelrückführungsflug startete am Montagabend in Frankfurt, wo laut deutschen Medienberichten 250 Demonstranten gegen die Abschiebung protestierten. Der Flieger landete am Dienstag um 7.10 Uhr Ortszeit in Kabul.Unter den abgeschobenen 25 Afghanen befanden sich laut deutschem Innenministerium auch sieben Straftäter. Am Flughafen seien die Betroffenen von afghanischen Behörden, Mitarbeitern der Internationalen Organisation für Migration und der auf psychosoziale Betreuung spezialisierten NGO IPSO empfangen worden, hieß es.Begleitet wurden die Afghanen von 79 Bundespolizisten, Ärzten, einem Dolmetscher, drei Personen der Anti-Folter-Kommission und einem Mitarbeiter der Grenzsschutzorganisation Frontex.Ein Sprecher der afghanischen Flughafenpolizei sprach von 26 Asylwerbern an Bord der Maschine. Einem der Männer gehe es nicht gut, er müsse wegen der psychischen Belastung vermutlich "zurück nach Deutschland gebracht werden."Hintergrund der Aktion ist die gemeinsame Erklärung von Deutschland und Afghanistan über die Zusammenarbeit im Bereich Migration vom 2. Oktober 2016. In dieser sind laut deutschem Innenministerium "verlässliche Regeln für eine Rückkehr von ausreisepflichtigen afghanischen Staatsangehörigen geschaffen" worden.