Gegen 07.00 Uhr war ein 42-Jähriger mit seinem Auto in Richtung Wesel unterwegs, als plötzlich ein Rothirsch auf die Fahrbahn lief. Der Mann konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und erfasste das Tier, als es mitten im Sprung war.Der Hirsch prallte bei dem Zusammenstoß in die Windschutzscheibe des Fahrzeugs und begrub den Lenker unter sich. Das circa 250 kg schwere Tier erlitt bei dem Aufprall tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.Der Fahrer konnte sich erst mit der Hilfe von Ersthelfern aus dem Fahrzeug befreien. Er erlitt schwere Kopfverletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.