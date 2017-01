Emotionales Video Obama verabschiedet sich unter Tränen

FAKE NEWS - A TOTAL POLITICAL WITCH HUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11. Januar 2017

CNN, die "New York Times", die "Washington Post", das "Wall Street Journal": alle melden, dass Barack Obamas designierter Nachfolger Donald Trump von den US-Geheimdiensten gewarnt worden sei, dass Russland allem Anschein nach "kompromittierendes Material" über ihn besitze, um ihn "zu erpressen".Diese "unverifizierten" Erkenntnisse stammten zwar nicht von den Amerikanern selbst, sondern aus einer britischen Quelle, seien aber "so explosiv", dass man nicht nur Trump unterrichtet habe, sondern auch Obama und Mitglieder des Kongresses. Auch habe das Trump-Team im Wahlkampf regelmäßige Kontakte zu Moskau unterhalten.Trump sprach in einem ersten Tweet von "Fake News" und einer "politischen Hexenjagd" - eine Wortwahl, mit der er auch Berichte über Russlands mutmaßliche Cyberangriffe auf die US-Wahlen abgetan hatte. Noch am Mittwoch will er dennoch seine erste Pressekonferenz seit dem Sommer geben.