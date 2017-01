"Kein Computer ist sicher" Trump will enthüllen, wer hinter Hackerangriffen steckt

Cyber-Attacken in der Ukraine, Bulgarien, Estland, Deutschland, Frankreich und Österreich sollen demselben Muster gefolgt sein. Das Ziel: Wahlergebnisse beeinflussen und den Glauben in politische Institutionen und die Demokratie untergraben.Auch Österreich ist betroffen: Die Computersysteme der OSZE (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa) mit Sitz in Wien wurden vergangenen November gehackt. Die schwerwiegende Cyber-Attacke wurde von einer Sprecherin bestätigt.Die Zeitung "Le Monde" zitierte einen westlichen Geheimdienst, der die Attacke der Gruppe "APT28" zuschrieb. Die Gruppe wird mit Russland in Verbindung gebracht. Grund soll die Kritik der OSZE an Russland in Sachen Ukraine-Konflikt gewesen sein."USA Today" listet weitere Hackerangriffe in Europa auf. Insollen die Websites von Regierung, Zeitungen und Banken attackiert worden sein. In derversuchten die Hacker, die Parlamentswahlen 2014 zu beeinflussen. Die Sicherheitsdienste inbeschuldigten Russland 2015, Computer von Bundestagsabgeordneten gehackt und Daten gestohlen zu haben. Regionalwahlen und eine Volksabstimmung inwurden 2015 Opfer einer Hackergruppe, die Russland zugeordnet wird.Inattackierte die Hackergruppe "Cyber Caliphate" 2014 den TV-Sender "TV5Monde". Dahinter soll - genauso wie in Österreich - die Gruppe "APT28" stecken. Ebenfalls im Jahr 2014 attackierten Hacker die Warschauer Börse inund mindestens 36 andere Websites. Es wurden Daten gestohlen und Holocaust-Bilder gepostet.Den aktuellen US-Geheimdienstbericht, wonach Russland für die Hackerangriffe auf die US-Wahl 2015 verantwortlich ist, wies die Regierung in Moskau zurück. Der Bericht sei unprofessionell und ohne Substanz.