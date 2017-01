Schlange entdeckt, Flug abgebrochen

Erst kürzlich war eine Schlange in einem Aeormexico-Flug über Mexiko entdeckt worden. (Foto: privat)

Eisige Temperaturen Schon 38 Tote durch extreme Kälte

Auch Schnelltest versagte Polizisten hielten Katzenstreu für Crystal Meth

Protest vor Parlament Tränengas und Wasserwerfer gegen Anti-Erdogan-Demo

Ein Sprecher der Flugline bestätigte, dass zum Zeitpunkt der Entdeckung keine Passagiere an Bord waren. Welcher Spezies der blinde Passagier angehörte und ob die Schlange giftig war, ist nicht bekannt.Erst im November war eine Schlange während eines Inlandsfluges in Mexiko aus der Handgepäcksablage gekrochen und hatte Passagiere in Panik versetzt.