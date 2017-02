Schrecklicher Vorfall in Zoo VIDEO: Zebra attackiert Tierpfleger

Eine Gruppe Schlittschuhläufer ist gerade auf dem zugefrorenen See in Schweden unterwegs, als sie einen dramatischen Unfall beobachten. Ein Elch bricht in das Eis ein und kann sich nicht mehr daraus befreien. Das Tier gerät in Panik und kämpft um sein Leben.Die mutigen Helfer zögern keine Sekunde und versuchen dem Tier zu helfen. Mit einer Axt zerstören sie das Eis des Sees und machen dem Elch so den Weg zum Ufer frei. Nach wenigen Minuten kann sich das mehrere hundert Kilo schwere Tier schlussendlich aus seinem Gefängnis befreien. Sichtlich erschöpft aber wohlauf verschwindet der Elch wieder im Wald.