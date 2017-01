Para aquellos que creen que en Mallorca no hay invierno! ? pic.twitter.com/OFNg9yp9Wx

Am Dienstag in der Früh fielen die ersten Flocken auf Mallorca. Im Laufe des Dienstag wird sogar ein Schneesturm erwartet - die Schulen im Gebiet der Tramuntana blieben geschlossen. "An alle diejenigen, die glaubten, dass es keinen Winter auf Mallorca gibtWährend sich viele Menschen über das seltene Naturschauspiel freuten, bereiten die winterlichen Bedingungen der Bevölkerung Probleme. Denn der Straßenbelag und die Reifen der Fahrzeuge sind nicht auf Schnee vorbereitet.Das winterliche Wetter hat bereits seinen Tribut gezollt. Auf der Landstraße Alcúdia-Artà (Ma-12) ereignete sich ein schwerer Unfall mit zwei Todesopfern.