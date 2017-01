Schock über Video, in dem Zoo-Bären um Essen betteln

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

BILDER DES TAGES 20.01.2017: Donald Trump wird als US-Präsident angelobt. In St. Petersburg hat man ihm als erklärten Putin-Freund eine eigene Matrjoschka-Puppe gewidmet. (Foto: Dmitri Lovetsky (AP))

Wie die Tierschützer berichten, sind die Bären im Gehege so hungrig, dass sie ihre eigenen Exkremente fressen. Besucher, die am Gehege vorbeigehen, werden mitleiderregend von den Tieren angebettelt. Die Bären selbst zeigen sich bis auf die Knochen abgemagert, Rippen stehen aus dem Fell hervor.Tierschützer fordern seit einem Jahr die Schließung des Zoos, da sich an den Zuständen bisher nichts gebessert habe. Der Zoo verweist hingegen darauf, dass man "seine Pflicht" erfülle und die Tiere ausreichend gefüttert würden. Immer wieder geraten indonesische Zoos in die Schlagzeilen, da dort zahlreiche Tiere verenden.