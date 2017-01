Schüler (13) schwängerte Lehrerin, 10 Jahre Haft für sie

Nun droht ihr Gefängnis Englischlehrerin war von 13-Jährigem schwanger

Im September 2015 funkte es zwischen der Lehrerin und ihrem um elf Jahre jüngeren Schüler: Die Pädagogin an der Stovall Middle School (Texas, USA) und ihr Schützling tobten sich im Schlafzimmer aus - und zeigten die Romanze auch in der Schule ganz offen. Ein Mitschüler sagte etwa aus, der Minderjährige habe der Lehrerin in aller Öffentlichkeit in den Hintern gekniffen.Auch die Eltern des Opfers wussten über die Romanze - und sollen diese akzeptiert haben. Die Geschichte eskalierte, als die 24-Jährige von ihrem jungen "Lover" schwanger wurde. Folge: Rauswurf aus der Schule, und Vera entschied sich, die Schwangerschaft abzubrechen. Vor Gericht in Texas bekannte sie sich nun des Angriffs auf ein Kind schuldig. Sie wandert für zehn Jahre hinter Gitter, ihr "Lover" lebt bis mindestens August 2017 bei einer Pflegefamilie.