Am internationalen Flughafen von Fort Lauderdale (Florida) wurden die Fluggäste aufs Rollfeld in Sicherheit gebracht (Foto: (NBC TV Local10))

I'm at the Ft. Lauderdale Airport. Shots have been fired. Everyone is running. — Ari Fleischer (@AriFleischer) 6. Januar 2017

A gunman has been shot dead and nine people have been injured at #FortLauderdale Airport, Sky sources say #Florida https://t.co/LTdM2X2QhC — Sky News (@SkyNews) 6. Januar 2017

.JennaLeeUSA: "There's at least 6 shooting victims at #FortLauderdale Airport." pic.twitter.com/re6GtnC1gn — Asma khan (@deloresgardne12) 6. Januar 2017

Confirmed: Shooting at Fort Lauderdale -Hollywood International Airport with multiple people dead. One subject in custody. — Broward Sheriff (@browardsheriff) 6. Januar 2017

Der ehemalige Pressesprecher des Weißen Hauses Ari Fischer meldete sich den Vorfall gleich bei Twitter. Er berichtete von fliehenden Menschen. Freitagnachmittag (Ortszeit) kam ein bewaffneter Mann in den Gepäckbereich des Terminal 2 und eröffnete das Feuer. Laut US-Medien wurden mindestens neun Menschen verwundet und drei getötet.Laut "CNBC" wurde der Schütze verhaftet, das Motiv ist derzeit noch völlig unklar.Weitere Infos in Folgen.