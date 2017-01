Der Bus war in Fuenlabrada, rund 20 Kilometer südlich von Madrid, gecrasht. 44 Kinder und Jugendliche im Alter von 11 bis 17 Jahren waren dabei an Bord. 15 von ihnen sowie der Fahrer (30) selbst wurden dabei verletzt - die meisten konnten danach aber normal am Schulunterrricht teilnehmen.



Der Buschauffeur wurde auf Alkohol und Drogen getestet - er hatte Kokain konsumiert.

