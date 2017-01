Nach Serbien Tugce zu Tode geprügelt: Schläger wird abgeschoben

Serbien betrachtet den ethnisch mehrheitlich albanischen Kosovo als abtrünnige Provinz und weigert sich, das Land als Staat anzuerkennen - so wie Dutzende andere Länder weltweit. Dies führt immer wieder zu Verstimmungen und politischen Konflikten, die jetzt ein ordentliches Säbelrassen seitens Serbien zur Folge haben.Die Polizei hatte den Zug an der Grenze gestoppt, da die mehrsprachige Aufschrift als Provokation angesehen wird. Serbien Präsident Nikoliv reagierte darauf scharf und drohte dem Kosovo: "Wir werden die Armee schicken, um die Serben vor ihrer potenziellen Ermordung zu schützen. Wenn Serben umgebracht werden, werden wir die Armee schicken. Wir werden alle hingehen. Auch ich werde gehen, das wäre für mich nicht das erste Mal."Er hatte auch eingestanden, dass seine beiden Länder "am Rande eines Konflikts" gestanden seien: "Das Auftauchen der [albanischen Sonderpolizei] ROSU war ein Zeichen, dass die Albaner Krieg wollen."