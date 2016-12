Odeonsplatz München: Hier geschah die Sex-Attacke in der U6 Richtung Universität (Foto: Fotolia)

Dann drückte er sich an eine etwa 16 bis 20 Jahre alte Frau, die dies aber nicht bemerkte, was in diesem Moment geschah. Eine Zeugin beobachtete die Sex-Attacke und meldete den Vorfall der Polizei, wie die Münchner "TZ" berichtet.Die Polizei fahndet jetzt nach dem Täter: Er ist etwa 1,70 Meter groß und ungefähr 25 Jahre alt. Er soll schlank sein, hat schwarze kurze Haare und trug einen Drei-Tage-Bart. Bekleidet war er mit einer schwarzen dünnen Lederjacke und einer beigefarbenen Hose.Gesucht wird auch nach jener Frau, der die Sex-Attacke passierte: Sie hat braunes Haar und trug einen Mantel mit Fellkapuze.Jeder, der etwas zu dem Vorfall beitragen kann, meldet sich beim Münchner Polizeipräsidium (Kommissariat 15, Tel. 089/2910-0) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.