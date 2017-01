Medienzar atmet auf Silvio Berlusconi im Fall Ruby freigesprochen

Urteil veröffentlicht Berlusconi hatte Sex mit minderjähriger "Ruby"

Prozess gegen Berlusconi Hier erzählt Ruby über den "Bunga-Bunga-Saal"

Laut Anklage soll Berlusconi mehreren Frauen, die als Zeuginnen im "Ruby"-Prozess aussagten, bis vor wenigen Monaten Bestechungsgelder von bis zu 15.000 Euro monatlich gezahlt haben, berichten italienische Medien. Dafür hatten sie ihn mit ihren Aussagen nicht belastet. Berlusconi war 2015 aus Mangel an Beweisen freigesprochen worden.Eine der Bestochenen soll auch die Nachtclubtänzerin "Ruby Rubacuori" gewesen sein, mit der Berlusconi auf einer seiner Partys - wohl wissend, dass sie minderjährig ist - Sex gehabt haben soll. Sie wurde durch den Skandal berühmt und wurde sogar von Baumeister Richard Lugner in seine Opernball-Loge eingeladen.Erster Verhandlungstag des neuen Prozesses gegen den 80-jährigen Berlusconi soll am 5. April diesen Jahres sein.