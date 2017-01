Glück im Unglück Bub stürzt von Lift in Sprungtuch

Unfall in Kärnten Schleppliftfahrt endet für Urlauberin im Spital

Der Skifahrer blieb am Mittwoch im Skigebiet Arapahoe Basin mit seinem Rucksack an einem Sessel des Skilifts hängen. Der Wintersportler baumelte daraufhin in etwa drei Metern Höhe bewusstlos in der Luft. Versuche anderer Anwesender, eine Menschenpyramide zu bilden und den Skifahrer so zu erreichen, waren nicht von Erfolg gekrönt.Ein professioneller Slackliner erklomm daraufhin eine der Liftstützen und balancierte bis zum Sessel, an dem der Wintersportler hing. Nach einiger Zeit gelang es ihm, den Skifahrer zu befreien. Wie ein aufgenommenes Video zeigt, fiel der Bewusstlose daraufhin zu Boden und konnte von bereits wartenden Rettungskräften versorgt werden.