Hilft Obdachlosem Wienerin Sigrid wird als Alltags-Heldin gefeiert

Im nur wenige Sekunden langen Clip ist zu sehen, wie ein Mann ein Geschäft verlässt. Nach einigen Schritten hebt er die Hände jubelnd in die Höhe und springt vor Freude herum. Bei dem Unbekannten handelt es sich um einen Obdachlosen aus der britischen Ortschaft Wolverhampton, nordwestlich von Birmingham, das Video zeigt den Moment nachdem er erfahren hat, dass eine Firma ihm eine Festanstellung gibt.Ein Mitarbeiter der Firma hatte die Reaktion des Mannes entdeckt und das Video online geteilt. "Für die meisten mag es nichts besonderes sein, aber dieser Mann hat mich für sich eingenommen", erzählte er der britischen "Metro". Der derzeit noch Obdachlose schläft in einer Unterkunft und bekommt an einer Kirche jeden Tag eine Mahlzeit, bevor er zur Arbeit geht. "Obwohl er selbst fast nichts hat, bietet er mir jeden Morgen etwas von seinem Essen und seinem Kaffee an", schildert sein Arbeitskollege.Der Mann habe zunächst einen befristeten Job bekommen, um sich zu beweisen. Durch seine Art und seine fleißige Arbeit überzeugte er die Firma und bekam nun eine Festanstellung. Der Moment auf dem Video zeigt seine Freude über seinen ersten Lohn und seine Anstellung. Das Netz ist gerührt.