Das Jahr des Hahns hat in China begonnen. (Foto: Reuters)

Mehr Fakten Jahr des Hahns in China Das Jahr des Hahns hat in China begonnen. (Foto: Reuters)

Das chinesische Horoskop beeinflusst wichtige private und wirtschaftliche Entscheidungen der Menschen aus vielen ostasiatischen Ländern. Eine Folge ist, dass die Geburtenrate in gewissen Jahren steigt und sinkt. China ist in den letzten Jahren zu einem wichtigen Handelspartner geworden. Die wirtschaftlichen Entscheidungen haben weltweit Auswirkungen. Näheres dazu und warum Drachenbabys beliebter sind als Ziegenbabys, erklärt Schriftstellerin ShaoLan Hsueh.

Am 28. Jänner 2017 begann das Jahr des Hahns. Mit großen Feiern und Familienfesten begrüßten unzählige Personen in und aus Asien das Chinesische Neue Jahr. Diese Tierzeichen sind seit mehreren Tausend Jahren Teil der chinesischen Kultur und wirken sich sogar auf die Geburtenrate aus.



Im Jahr des Drachens ist die Geburtenrate in China, Hong Kong und Taiwan um fünf Prozent gestiegen. "Es ist jedermanns Traum, ein Drachenbaby zu gebären", sagt die Unternehmerin in einem Vortrag anlässlich des Forums "TED". Auch die "BBC" berichtete 2012 über einen Babyboom quer durch Asien. Der Drache ist ein Symbol für Stärke, Macht und Reichtum. Die richtige Kombination von Tierkreiszeichen in der Familie soll zum Wohlstand verhelfen.



Genauso sank die Geburtenrate in vielen Regionen im Jahr des Tigers, der zu den weniger beliebten Zeichen gehört. Dem Tiger wird ein wechselhaftes Temperament nachgesagt. Im Jänner 2015, kurz bevor das Jahr der Ziege begann, gab es Berichten zufolge eine explodierende Rate an Kaiserschnitten in asiatischen Ländern. Jeder wollte noch schnell ein Pferd-Baby haben und keine unglückliche Ziege! ShaoLan Hsueh versichert jedoch, dass es viele erfolgreiche Ziegen gibt wie zum Beispiel Bill Gates, Steve Jobs und Julia Roberts. Dasselbe gilt für Tiger, die in der Liste der reichsten Personen ganz oben vertreten sind.



Die Tragweite des Horoskops

Kaum jemand in Europa kann sich vorstellen wie bedeutend das chinesische Horoskop in der asiatischen Kultur ist. Die Menschen geben oft nicht sofort zu, dass sie abergläubisch sind, jedoch beeinflusst das Horoskop ihre wichtigsten privaten Entscheidungen. Dazu gehören Namensgebung, Ehe, Geburt und Beziehungen. Seit dem ökonomischen Aufschwung in China zählen dazu auch berufliche und wirtschaftliche Entscheidungen. Länder sind zu wichtigen weltweiten Akteuren in der Wirtschaft geworden und diese Handlungen beeinflussen die ganze Welt.



ShaoLan Hsueh aus Taiwan ist eine Schriftstellerin und Unternehmerin. Sie ist bekannt für die Sprachlernmethode "Chineasy". Chinesische Horoskope sind für sie ein amüsanter Weg dem Westen ihre Kultur näher zu bringen. Auch wenn man nicht an Horoskope glaubt, steht für sie fest: "Es ist eine Erinnerung daran, wie wichtig es ist aufgeschlossen zu sein und auf gesellschaftlichen Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu achten." Das chinesische Horoskop ist ein nach Tieren benannter 12-Jahres-Zyklus, der bei der Ratte beginnt und mit dem Schwein endet.



Von Isabella Maurer