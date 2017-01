Gefährder können leichter in Abschiebehaft genommen werden

elektronische Fußfesseln für Gefährder

schärfere Wohnsitzauflagen, wenn Asylwerber falsche Identitätsangaben machen

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Bekommen mehrere hundert Euro 55.000 Migranten gehen freiwillig wieder heim

Nachdem im Dezember ein Lkw mit einem Terroristen am Steuer in einen Weihnachtsmarkt in Berlin raste, beschlossen die Politiker, einige Gesetzte nachzuschärfen. Im Visier der Politiker sind sogenannte "Gefährder", mögliche ausländische Terroristen.Zur Zeit gelten in Deutschland 548 Menschen als Gefährder. Nur ungefähr die Hälfte davon ist im Land. 62 islamistische Gefährder sind laut "Spiegel" ausreisepflichtig.