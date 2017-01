Flüchtlingsdrama in Venedig Gambier ertrinkt vor filmenden Schaulustigen im Canal Grande

Personal wird verdoppelt Deutsche Polizei rüstet an österreichischer Grenze auf

Die Leiche des Buben, der zwischen sechs und sieben Jahre alt sein dürfte, wurde bereits am Freitag nahe des Orts Barbate entdeckt. "Die Vermutung ist, dass es sich um einen Flüchtling handelt", sagte ein Regierungssprecher.Schon vor zwei Wochen waren im Gebiet mehrere Leichen angespült waren. Eine Verbindung zwischen den Leichenfunden wird derzeit geprüft.Das Drama weckt Erinnerungen an den Tod des dreijährigen Ailan Kurdi. Der syrische Bub wurde im September 2015 in der Türkei angespült.