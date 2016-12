Brandstiftung auf Mallorca Klopapier brannte: 1.000 Gäste aus Club evakuiert

Irrer Pyromane gefasst Hier klicken die Handschellen beim Feuerteufel von Palma

Passiert ist der Zwischenfall am Strand Can Pere Antoni am Mittwoch gegen 17 Uhr, wie die " Mallorca Zeitung " berichtet. Beim Beachvolleyspiel trat sie auf die Nadel der Spritze, die sich tief in den Fuß bohrt. Sofort suchte sie das Gesundheitszentrum auf, dort wurde sie an die Notfallaufnahme des Krankenhauses Son Llàtzer verwiesen. Hier wird sie auf ansteckende Krankheiten getetest. Auf das Ergebnis muss sie allerdings nun warten.Die Sportlerin ist sauer: "Ich habe einen riesigen Schrecken bekommen, als sich die Nadel in meinen Fuß bohrte. Und ich kann erst in drei Monaten beruhigt sein, wenn die Tests wiederholt werden". Sie fordert die Behörden auf, für die Sicherheit und Sauberkeit an Mallorcas Stränden besser zu sorgen.