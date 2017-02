Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Auch in Lörrach, nahe der Schweizer Grenze, war es in der Nacht von Samstag auf Sonntag bitterkalt. Doch eine Katze kennt offenbar kein Erbarmen. Als ihr Frauerl kurz auf den Balkon ging, sprang sie beherzt gegen die Türklinke.Diese schnappte zu und schon war die Frau am Balkon ausgesperrt. Dummerweise befand sich die Wohnung im dritten Stock, die Frau konnte sich nicht selbst aus der unglücklichen Lage befreien. Sie musste die Polizei verständigen.Diese überlegten zunächst, was am Besten zu tun ist. Ein Schlüsseldienst oder ein Feuerwehreinsatz würde die Geldtasche der Frau nur unnötig belasten. Eine gute Idee verhinderte all das: Ein Polizist warf der Frau seinen Schlagstock zu, mithilfe dessen sie die Tür wieder öffnen konnte."Die Katze musste sich vermutlich noch einiges anhören", schreibt die Polizei in einer Aussendung. Zu Schaden kam bei der Aktion niemand.