China wird Donald Trump in Zukunft auf Schritt und Tritt beobachten. (Foto: Reuters)

China wird Donald Trump in Zukunft auf Schritt und Tritt beobachten. (Foto: Reuters)

"Ich wünsche Ihnen alles Gute..." Arnold Schwarzenegger antwortet auf Trump-Diss

Wegen TV-Quoten Donald Trump ätzt auf Twitter gegen Schwarzenegger

"Bis die Welt zur Vernunft kommt" Donald Trump will mehr Atombomben für die USA

Das bisherige Vorgehen des designierten US-Präsidenten Trump in der Beziehung zu Taiwan hat für starke Irritationen bei der chinesischen Staatsführung gesorgt. Der Tycoon stellte in Frage, dass die USA Taiwan weiter als Teil Chinas anerkennen werde und telefonierte sogar mit Taiwans Präsidentin Tsai Ing Wen. Dann traf auch noch US-Senator Ted Cruz mit der Politikerin zusammen.Intensivierte Beziehungen zu Taiwan kämen einer Zäsur gleich, denn 1979 hatten die USA die diplomatischen Beziehungen zum Land eingestellt.Die Zeitung "Global Times" warnt Trump vor dessen Amtsantritt am 20. Jänner davor, von der Ein-China-Politik abzurücken. "Das chinesische Volk würde die Regierung auffordern, sich zu rächen", hieß es. Es gebe keinen Raum für Verhandlungen.