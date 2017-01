Guantanamo in Passau? CSU plant Gefährder-Häfn an Österreichs Grenze

Razzia mitten in München 16-jähriger Drogen-Bubi versteckte Sprengfallen zu Hause

Als der Mann in die Toilette kam, hatte er seine Genitalien bereits entblößt gehabt, wie die Polizei berichtete. Die 25-Jährige versuchte noch, sich anfangs zu wehren, konnte den Täter aber wegen eines gebrochenen Arms nicht abhalten. Um weitere Verletzungen zu vermeiden, habe sie die Vergewaltigung letztlich über sich ergehen lassen. sie erlitt dabei aber Prellungen und Kratzwunden, zudem brach sie sich erneut den Arm.Laut Polizei versuchte die Frau, den Täter in ein Gespräch zu verwickeln. Dabei soll sich der junge Mann als "Max" bezeichnet haben, und gesagt haben, er sei 20 jahre alt und studiere Mathematik im zweiten Semester.Er floh vom Tatort, die Polizei fahndet bislang ohne Erfolg. Der Täter wurde von dem Opfer als 1,80 Meter groß, mit kräftiger Statur beschrieben. Er sei 25 bis 30 Jahre alt, so die Frau. Er sprach akzentfreies Deutsch und soll eine Verletzung an der Hand haben, weil die Studentin ihn bei dem Versuch, der Vergewaltigung zu entkommen, gebissen hatte.