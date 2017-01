Ihre Beute forderten sie in der Internet-Währung Bitcoins. Letztes Jahr waren in den deutschen Städten Wuppertal und Dortmund vergiftete Nutella-Gläser aufgetaucht. Unbekannte hatten wohl mit einer Spritze Pflanzenschutzmittel durch die Schutzfolie in die Nussnougat-Creme eingefüllt, wie "bild.de" berichtet.Die Erpresser drohten, falls das Geld nicht gezahlt werde, weitere Gläser zu vergiften. Die Ermittler hatten allerdings ein Problem: Denn Bitcoins werden im Internet gezahlt, als virtuell, nicht real. Damit konnte es keine Geldübergabe geben. Das von den Erpressern gestellte Ultimatum ließen sie verstreichen. Weitere Nutella-Gläser wurde nicht vergiftet.Jetzt feiern die Fahnder den Erfolg:: Drei Männer zwischen 43 und 46 Jahren konnten in verschiedenen Städten in Nordrhein-Westfalen festgenommen werden. Einzelheiten sind nicht bekannt, die Polizei sucht noch nach weiteren Komplizen.