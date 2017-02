"Finde keinen Mann, wollen nur Geld" 17-Jährige gewann bei EuroMillionen, nun klagt sie Lotterie

Der Mann, der anonym bleiben will, lebt seit 15 Jahren mit seiner Frau und seinen drei Söhnen in Deutschland. Er arbeitet als Pizza-Lieferant und erfuhr genau zu Weihnachten von seinem Gewinn: "Zuerst habe ich gewartet, bis meine Frau nach Hause kam. Sie kann besser Deutsch als ich. Dann haben wir es unseren drei Söhnen gesagt."Der Glückspilz möchte genauso weiter leben wie bisher. Zwei Partys wird es jedoch geben: Die erste, um den Gewinn zu feiern, und die zweite, weil seine Kinder gerade die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten hatten.Das Geld hat er aber bereits verplant: Ein Sohn soll damit eine Privatschule besuchen können, der zweite den Führerschein machen und der dritte bekommt eine Playstation. Mit dem restlichen Geld will der 56-Jährige ein Restaurant eröffnen.