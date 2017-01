Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Bana Alabed liest den Brief an Donald Trump vor. (Foto: YouTube, Twitter)

My letter to @realdonaldtrump: I beg you, can you do something for the children of Syria? If you can, I will be your best friend. Thank you pic.twitter.com/rWmgDuBf6P — Bana Alabed (@AlabedBana) 25. Januar 2017

I am sleeping now Mr @realdonaldtrump I give you until morning to tell me if you will help Syrian children or not. Bye — Bana Alabed (@AlabedBana) 26. Januar 2017

In einem "CNN"-Video ist zu sehen, wie Bana aus dem handgeschriebenen Brief vorliest. "Sie müssen etwas für die Kinder in Syrien tun, weil sie wie Sie sind und Kinder verdienen genauso Frieden wie Sie", sagt sie. Mutter Fatemah, die den Twitter-Account ihrer Tochter managt, nahm das Video auf. "Wenn Sie mir versprechen, dass Sie etwas für die Kinder und Menschen in Syrien tun werden, bin ich bereits ihre neue Freundin", so Bana.In einem Tweet setzte das Mädchen dem nun vielleicht mächtigsten Mann der Welt sogar eine Deadline: "Ich schlafe jetzt, Mr Trump. Ich gebe Ihnen bis morgen Früh Zeit, mir zu sagen, ob sie syrischen Kindern helfen werden oder nicht. Wiedersehen!"In einem weitereren Tweet von Bana ist ein syrisches Kind in einer völlig verschmutzten Jacke zu sehen. "Hi, Donald Trump, was wäre, wenn das ihr Kind ist, das mitten auf der Straße sitzt mit Nichts, ohne Eltern. Bitte", fleht sie den Präsidenten an.Das Mädchen nimmt nicht zum ersten Mal Kontakt zu einem Staatschef auf. Sie kommunizierte via Twitter auch mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und traf diesen sogar später. Von Trump erhielt sie jedoch vorerst keine Antwort.Als das Haus von Bana und ihrer Familie am 27. November in Schutt und Asche gelegt wurde, wurde es für drei Wochen ruhig um die Familie. Am 19. Dezember meldete sich das Mädchen wieder und erklärte, die Flucht aus Aleppo sei gelungen.