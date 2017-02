Die türkische Armee hat bei einer Groß-Offensive auf die nordsyrische Stadt al-Bab nach Angaben von Aktivisten mindestens 24 Zivilisten getötet. Unter den Opfern seien mindestens elf Kinder und acht Frauen, berichtet die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Die oppositionsnahe Organisation ist in Syrien breit vernetzt, die Angaben können aber nicht unabhängig überprüft werden.

Hochburg der IS

Die türkische Nachrichtenagentur Anadolu meldete 15 getötete IS-Terroristen. Al-Bab gilt als Hochburg der Terrormiliz "Islamischer Staat". Die syrische Armee hat inzwischen die Zugangsstraße im Süden abgeschnitten, seitdem sind die Dschihadisten dort vollkommen eingeschlossen. Am Wochenende rückten türkische Soldaten und verbündete Rebellen in die Extremistenhochburg ein.

Die Menschenrechtsaktivisten erklärten, mittlerweile seien große Teile der umkämpften Stadt zerstört. Nach ihren Angaben kamen seit vergangenem November bei türkischen Angriffen auf al-Bab und die Region mehr als 400 Zivilisten ums Leben. Die Türkei bekämpft in Nordsyrien zugleich die Kurdenmiliz YPG, die mit der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK verbunden ist.