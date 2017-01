12:36 Privater Gottesdienst

Dr. Robert Jeffress wird beim privaten Gottesdienst für Trump und Co. eine Predigt mit dem Namen "Wenn Gott einen Anführer auswählt" halten.



Auf Twitter bekam er dafür nicht nur Lob. Einer seiner Amtskollege antwortete ihm: "Ich bin selbst Pfarrer und bitte Sie: Predigen Sie die Wahrheit!" Laut anderen Twitter-Usern sei Trump kein gottesfürchtiger Mann.

Honored to deliver sermon "When God Chooses a Leader" for Trump/Pence private family service at St. John's Church before #Inauguration. pic.twitter.com/MD0HmyKzTP — Dr. Robert Jeffress (@robertjeffress) January 20, 2017

12:30 Netz witzelt über Konzert

Schon gestern Abend gab es anlässlich der Angelobung Musikprogramm in Washington. Trump ist es nicht gelungen, große Stars dafür aufzutreiben. Nun lacht das Netz über die Veranstaltung:So witzelt das Netz über das Konzert für Donald Trump

12:28 Bei seiner Angelobung hat Trump sehr schlechte Umfrage-Werte. Keiner der letzten vier US-Präsidenten schnitt so schlecht ab.



Nur 40 Prozent sehen Trump derzeit in einem positiven Licht, über 50 Prozent sogar explizit negativ. Zum Vergleich: Obama konnte zu diesem Zeitpunkt in seiner Präsidentschaft 78 Prozent der Amerikaner überzeugen.



12:19 Das ist Donald Trump

Trump ist zum Zeitpunkt der Angelobung 70 Jahre alt. Sein Leben war lange und ereignisreich. Mit Immobilien wurde er reich, sein Name ist zur Marke geworden. Er inszenierte sich und sein Image auch in mehreren Fernsehshows.



Melania Trump ist seine dritte Ehefrau. Insgesamt hat er fünf Kinder: Donald Jr., Ivanka, Eric, Tiffany und Barron.

12:14 Tagesablauf

In Washington ist es gerade kurz nach 6 Uhr in der Früh. Die Sicherheitsschleusen öffnen sich für die Besucher der Angelobung.



In etwa zwei Stunden (14 Uhr, österreichischer Zeit) wird Donald Trump und sein Vize-Präsident Mike Pence gemeinsame mit Familie und Freunden eine Messe in der St. John´s Episcopal Church besuchen.



Danach geht´s ins Weiße Haus zur "Schlüsselübergabe". Der scheidende US-Präsident Barack empfängt die Trumps zu Kafee und Tee. Fotos davon wird es aller Voraussicht nach nicht geben.



Um 16.30 Uhr macht sich Trump dann auf den Weg zur Angelobungszeremonie. Sie startet offiziell um 17.30 Uhr.



Gegen 18.00 Uhr wird Donald Trump seine Angelobungsrede halten. 45 Minuten später verlassen die Obamas Washington, er wird auf der Militärbasis Andrews Field nochmals eine Rede halten.



Am Abend dann mehrere Bälle in Washington.

12:07 Proteste im Vorfeld

In aller Welt kam es vor dem heutigen Angelobungs-Tag zu Protesten gegen den neuen US-Präsidenten. In London hängt ein riesiges Transparent mit den Worten "Baut Brücken, nicht Mauern". In Manila wurden US-Flaggen und Fotos von Trump verbrannt.

12:06 Am 8. November 2016 war es fix: Nach einem turbulenten Wahlkampf gewinnt Donald Trump die 58. Präsidentschaftswahl der USA. Er hat mehr Wahlmänner-Stimmen errungen. Das Wahlsystem in den USA ist ein kurioses: Obwohl Hillary Clinton um fast 3 Millionen mehr Wählerstimmen bekam, verlor sie die Wahl.