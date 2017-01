Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Gegen Donald Trump Stars unterstützen "Women's March On Washington"

Vorwürfe von fünf Frauen "Donald Trump hat mich begrapscht wie ein Oktopus"

Zervos beschuldigt ihren damaligen TV-Mentoren Trump, sie belästigt zu haben. Konkret soll der angehende Präsident sie 2007 in ein Bungalow in Beverly Hills gelockt haben, sie dort auf den Mund geküsst und ihre Brüste begrapscht haben. Nur mit Mühe habe sie ihn von sich fernhalten können, schilderte Zervos.Er habe seine Machtposition ausgenutzt, um "Zervos und andere Frauen zu verunglimpfen" und ihnen "vorsätzlich zu schaden", wirft Anwältin Gloria Allred dem Republikaner an den Kopf.Trump bestreitet das und stellt in Abrede, sie jemals in dem Hotelzimmer getroffen zu haben. Der Tycoon bezichtete Zervos im Oktober 2016 der Lüge.Zervos' Anwältin schlug am Dienstag vor, dass Trump den Vorwurf zurücknehmen soll. Dann würde ihre Mandantin die Klage - ohne finanzielle Entschädigung - zurückziehen. Allerdings käme das einem Geständnis des künftigen US-Präsidenten gleich.