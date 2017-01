Freund schlug Alarm Mann (51) fast im eigenen Bett erfroren

Die 19-Jährige, die mit ihrem Freund in Hopfelde, einem Ortsteil von Hessisch Lichtenau lebte, verließ die Wohnung am Sonntag gegen 2.30 Uhr. Sie wurde zunächst als vermisst gemeldet und noch am selben Tag tot aufgefunden.Die nun durchgeführte Obduktion ergab laut Polizei, dass die Frau erfroren ist. Wieso es dazu kam, ist aber ungeklärt. Durch ein toxikologisches Gutachtens soll abgeklärt werden, ob die Frau Medikamente, Drogen oder Alkohol im Blut hatte. Eines ist klar - es handelt sich nicht um ein Gewaltverbrechen.In der betroffenen Nacht herrschte in Hessen starker Frost, die Temperaturen lagen zwischen minus acht und minus elf Grad.