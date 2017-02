Taxler fuhr Randalierer nieder - Lebensgefahr

Für 1,2 Mrd. Euro pro Jahr EU und Afghanistan vereinbaren Abschiebe-Abkommen

Der Nachtschwärmer wurde in den frühen Morgenstunden aus dem Club geschmissen. Seine Frustration ließ er an einem davor geparkten Taxi aus. Er schlug auf das Fahrzeug ein, woraufhin dessen Fahrer mehrmals leicht aufs Gas stieg und den Randalierer touchierte.Der 31-Jährige fiel schließlich hin und schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf. Er randalierte trotzdem so lange weiter, bis ihn ein Reifen des Autos an der Hüfte überrollte und lebensgefährlich verletzte. Der Taxifahrer wurde festgenommen, die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.