In seinem Heimatort Anie nahe Stettin wurde Freitagmittag Lukasz Urban in einem weißen Sarg zu Grabe getragen. Neben seiner Familie, Freunden und Kollegen nahm auch die polnische Staatsspitze, allen voran Präsident Andrezej Duda und die Leiterin der Kanzlei der Regierungschefin Beata Szydlo, Beata Kempa, Abschied.Die Frau von Lukasz legte in Gedanken an ihrem Mann noch eine weiße Rose auf seinen weißen Sarg. Hunderte Menschen wollten an der Trauerfeier teilnehmen, doch nicht alle fanden einen Platz in der kleinen Ortskirche.Für die Polen ist Lukasz ein Held! Als Anis Amri seinen Lkw in Berlin kaperte, wehrte sich der 37-Jährige heftigst. Er versuchte sogar öfter in das Lenkrad zu greifen, um den Tunesier von seiner Route abzubekommen. Mehrfach stach Amri dann mit einem Messer auf den Polen ein. Trotzdem riss er das Lenkrad noch irgendwie um, so rettete er zahlreichen Menschen das Leben. Als die Bremsautomatik den Laster zum Stehen brachte, erschoss der Terrorist Lukasz mit einer Kleinkaliber-Pistole.Bereist 40.000 Menschen unterschrieben im Internet eine Petition, um ihm wegen seines "heldenhaften Handelns" posthum das Bundesverdienstkreuz zu verleihen.