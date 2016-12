Anschlag auf Berliner Weihnachtsmarkt (Foto: Reuters)

Brisante Hintergründe Darum lassen Terroristen ihren Ausweis am Tatort zurück

Vier Kontaktmänner in Haft Bruder von Anis Amir ruft ihn zur Aufgabe auf

Polen trauert nach Berlin-Anschlag Das war der Lkw-Lenker, dessen Fahrzeug zur Waffe wurde

Die Äußerungen Amris seien bei seinen Selbstmord-Attentat-Angeboten so vage gewesen, dass sie nicht für eine Festnahme gereicht hätten, heißt es im Bericht. Auch, dass sich Amri eine Waffe von einem verdeckten Ermittler habe beschaffen wollen, beziehunsgweise nach Wegen für den Waffenkauf gefragt habe, hätte nicht für eine Haft ausgereicht.Klarer wird auch, dass das Ausweisdokument des Tunesiers erst am Dienstagnachmittag bei einer weiteren Untersuchung des Lastwagens gefunden wurde, mit dem Amri auf den Berliner Weihnachtsmarkt gerast sein soll. Bei einer ersten Durchsuchung hatte man das Dokument offenbar übersehen. Grund: Ermittler durften das Fahrzeuginnere erst spät untersuchen, nachdem zuerst DNA-Proben genommen wurden und Suchhunde nach einer möglichen Fährte schnüffelten.Die Ermittler gaben am Donnerstagnachmittag zudem bekannt, dass man Fingerabdrücke von Amri am Lastwagen gefunden hat, die den verdacht gegen den Gesuchten erhärten.