Auf bayrischer Autobahn Tesla-Fahrer lässt sich rammen - und rettet so ein Leben

In appreciation, Tesla is providing all repair costs free of charge and expedited. https://t.co/D68HNJcCoQ — Elon Musk (@elonmusk) February 15, 2017

Der Lenker des auffahrenden Fahrzeuges hatte einen Schlaganfall erlitten und war bewusstlos am Steuer zusammengesackt. Die Rettung konnte ihn durch die Rettungsaktion des Tesla-Fahrers rechtzeitig ins Spital bringen. Er lenkte seinen Tesla vor das Auto des Bewusstlosen, bremste und ließ ihn auf sich auffahren, um beide Autos möglichst sicher zum Stehen zu bringen. Seitdem hat Manfred K. keine ruhige Minute, im 30 Minuten-Takt muss er Interviews geben.Das Auto des Helden, ein Tesla, ist nicht ganz billig. Im Internet wird er auch deswegen hochgelobt, weil er sein teures Auto "geopfert" hat. Der als Held gefeierte will aber keiner sein: "Es war Zufall oder was auch immer. Es hat funktioniert, aber deswegen bin ich kein Held", so der 41-Jährige zur "Süddeutschen Zeitung".Die Meldung ging um die Welt und erreichte schließlich auch Tesla-Boss Elon Musk. Dieser twitterte persönlich: "Gratulation an den Tesla-Fahrer, der einen Schaden an seinem Auto in Kauf nahm um einen bewusstlosen Autofahrer zu stoppen."Dass sich der Chef eines Auto-Konzerns zu einem Unfall äußert, ist alles andere als alltäglich. Und dem nicht genug. Musk hat auch eine Überraschung für den Deutschen: "In Anerkennung übernimmt Tesla alle Reparaturkosten gratis."All zu hoch dürften die Kosten allerdings nicht ausfallen. Wie Manfred K. selbst berichtet, handelt es sich nur um einen leichten Blechschaden.