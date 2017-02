Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Konstruktionen austauschen Lego startet soziales Netzwerk für junge Baumeister

Fan der Serie schlug zu Magnums Ferrari für 170.000 Euro versteigert

Angeblich sind nur zehn der goldenen LEGO-Steine im Umlauf. Experte Aldus Rolf Nagtzaam von Catawiki erklärt, was an diesem Spielzeugteil so besonders ist: "Der LEGO-Stein ist aus 14-karätigem Massivgold gefertigt. Zwischen 1979 und 1981 wurden solche Steine an eine ausgewählte Anzahl an Geschäftspartnern vergeben wie auch an Mitarbeiter, die bereits seit 25 Jahren bei LEGO beschäftigt waren."Das letzte Mal wurde ein solcher Baustein vor fünf Jahren für 14.000 Euro verkauft. Vermutlich wird der Stein diesmal den Preis noch übertroffen. Die Online-Auktion läuft bis Freitag um 20 Uhr . Anbieter ist ein Familienmitglied eines italienischen Geschäftspartners von LEGO, der diesen 1980 als Belohnung für seinen Beitrag zur Marktentwicklung in Italien bekam.