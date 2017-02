Bereits am 30. Jänner machte ein Spaziergänger den grausigen Fund in einem Wald bei Schöffengrund. Der Mann war mit seinem eigenen Hund gerade Gassi, als das Tier plötzlich Witterung aufnahm und ihn direkt zu einem Baum im Waldstück führte.



Dort machte der Mann dann die grausame Entdeckung. In rund zwei Metern Höhe war ein dunkelgrauer Schäferhundmischling mit seiner eigenen Leine aufgehängt worden. Der erst zwei Jahre alte Vierbeiner musste einen qualvollen Tod sterben.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen und ermittelt gegen den Täter wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetzes sowie des Tötens eines Wirbeltieres ohne vernünftigen Grund.

