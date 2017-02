Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

In See eingebrochen Schlittschuhläufer retten Elch das Leben

Schrecklicher Vorfall in Zoo VIDEO: Zebra attackiert Tierpfleger

Grausamer Fund Tierquäler erhängt Hund an Baum

Laut der Polizei Friedberg hatte die Stute am Morgen Rötungen an den Geschlechtsteilen sowie ein verschmiertes Fell.Der Besitzer der Reitanlage verständigte sofort die Polizei. Die Stute wurde in eine Tierklinik gebracht.