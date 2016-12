Die in der Garage gelagerten Feuerwerkskörper explodierten, das Haus stürzte zu großen Teilen ein. (Foto: AP)

Die in der Garage gelagerten Feuerwerkskörper explodierten, das Haus stürzte zu großen Teilen ein. (Foto: AP)

Von Sesselbahn abgeworfen "Schweizerkracher" setzten Vorarlberger Bergwiese in Brand

Die verheerende Explosion ereignete sich gegen 14 Uhr in Lomianki, einem Vorort nordwestlich von Warschau. Das Einfamilienhaus gehörte offenbar einem professionellen Pyrotechniker, der dort auch seine Büroräume hatte. Aus noch unbekannter Ursache dürften sich die in der Garage gelagerten Feuerwerkskörper entzündet haben.Die dadurch ausgelöste Explosion sprengte das Haus regelrecht in die Luft. Das Gebäude stürzte ein und begrub mindestens eine Person unter den Trümmern. Es dauerte eine gute Stunde, bis die Feuerwehr das Inferno gelöscht hatte. Erst dann konnten die Einsatzkräfte mit der Suche nach Verschütteten beginnen, wie polnische Medien berichteten.Schließlich entdeckten die Suchmannschaften eine Frau unter den Trümmern, der Notarzt vor Ort konnte allerdings nur mehr ihren Tod feststellen. Bei dem Todesopfer handelte es sich um eine 20-jährige Angestellte der Pyrotechnikfirma. Die Sucharbeiten gehen allerdings weiter, denn es wird noch mindestens ein Mensch unter den Trümmern vermutet.