Tränengas und Granaten gegen Trump-Gegner

Showdown in Washington T-Day: Die Angelobung von Donald Trump im Live-Ticker

Eine Stunde vor Beginn der Angelobungszeremonie um 12 Uhr Lokalzeit schlugen vermummte Demonstranten Schaufenster ein und beschädigten Autos. Auch Übergriffe auf Polizisten in Schutzausrüstung wurden gemeldet. Die Sicherheitskräfte setzten Reizgas und Schockgranaten ein.Bevor sie von der Polizei vertrieben wurden, warfen die Randalierer laut Reuters Mistkübel und Zeitungsverkaufsboxen auf die Straße. Eine der Personen soll ein Schild mit der Aufschrift "Make Racists Afraid Again" (in etwa: Lehrt Rassisten wieder das Fürchten) getragen haben. Eine Gruppe, die sich als "Disrupt J20" bezeichne, habe Besuchern den Zutritt zum Festgelände vor dem Kapitol verwehrt.