Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Festnahme Tankbetrüger prellte 36 Tankstellen nahe Baden

Antilla Tas, Tankwart der Shell-Tankstelle, bemerkte am Donnerstag, dass der Fahrer eines silbernen Pkw mit offener Tankrechnung in der Höhe von 25 Dollar (23,5 Euro) sich davonstehlen wollte. Der 56-Jährige lief auf die Straße, um sich dem Tankdieb in den Weg zu stellen und ihn zum Anhalten zu bewegen.Doch der Fahrer blieb nicht stehen, sondern erfasste den Tankwart, der in der Folge auf die Windschutzscheibe geschleudert wurde. Der Lenker hielt den Wagen daraufhin kurz an, beging dann aber Fahrerflucht. Der zum Glück nur leicht verletzte Tankwart humpelte von der Straße und ließ sich vorsorglich im Krankenhaus durchchecken.Obwohl Lenker oft davonfahren würden ohne zu zahlen, habe er so etwas noch nie getan. "Ich habe das Auto blockiert, es hätte mich töten können", sagte Antilla Tas laut "News 12 New Jersey". Die Polizei gehe davon, aus dass die Kennzeichen gestohlen waren.