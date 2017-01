Trick ging schief: Zauberer schoss sich in den Mund

Er kann nicht fliegen Schwebender Magier enttarnt

Das Konzept: Der Zauberkünstler sollte die Gewehrkugel mit einem Mundschutz aus Gummi und einer Metalltasse abfangen. Bereits seit 2010 steht Blaine mit diesem Trick auf der Bühne. Im November, berichteten jetzt US-Medien, rissen aber alle Stricke. Auf ABC sprach Blaine über den Vorfall, der ihn beinahe das Leben kostete.Denn die Kugel landete nicht in der Metalltasse, sondern im Mund des Adrenalinjunkies. "Ich hatte ein sehr hohes Pfeifen in meinem Ohr und ich spürte einen Aufprall in meiner Kehle ", sagt Blaine zum TV-Sender. "Ich war sicher, dass die Kugel durch meinen Kopf geschossen war und ich tot sei." Erst, als der Schmerz kam, war ihm klar: "Der Mundschutz war zersprungen, aber ich lebte noch."