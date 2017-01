Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Donald Trump über das Orlando-Attentat Flüchtlinge sind "bessere Version des Trojanischen Pferdes"

"Hass auf Amerikaner" Donald Trump fordert Einreisestopp für alle Muslime

"Ich werde die Mauer bauen!" An seinem Versprechen, die USA von Mexiko abzuschotten, hält Trump weiterhin fest. Am Mittwoch will er erste Schritte zur Abschottung gegen Einwanderer einleiten.Außerdem will er sich am selben Tag mit hochrangigen Regierungsvertretern Mexikos über die Zukunft beider Länder sprechen. "Wenn wir mit dem Teufel sprechen müssen, um die Sicherheit der Mexikaner zu garantieren, dann sprechen wir mit dem Teufel", so der Wirtschaftsminister Mexikos.Der Bau der Mauer, die vor illegaler Einwanderung schützen soll, wird nun offiziell verordnet, finanziert von Staatsmitteln. Die 3200 Kilometer lange Mauer war, unter anderem, ein Grund für den Wahlsieg von Trump.Zudem kündigte Trump an, Muslimen das Einreisen in die USA zu verbieten. Das Einreiseverbot gelte solange, bis verschärfte Sicherheitsüberprüfungen umgesetzt werden, da Migranten aus muslimischen Ländern die nationale Sicherheit der USA bedrohen, sagte Trump.Wie bereits in seiner Antrittsrede angekündigt, will Trump hart gegen Extremisten vorgehen und terroristische Muslime von der Erde auslöschen.