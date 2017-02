How many of Mar-a-Lago's new members will be (already are?) members of foreign intelligence agencies & media organizations? https://t.co/8JqJfoWidP — Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) 13. Februar 2017

Stilvoll jetteten Trump und sein Staatsgast inklusive Familien mit der Air Force One ins sonnige Palm Beach. Erst wurde gegolft, dazu fleißig getwittert. Am Abend führte Trump seine Gäste in seinem Club Mar-a-Lago aus. Mitten in einem (halb-)öffentlichen Speisesaal wurde diniert. Bis das Telefon des Präsidenten läutete. Dann erfuhr Trump, dass Nordkoreas Diktator wieder einmal mit Raketen spielte . Diesmal allerdings mit Mittelstreckenraketen, die eine Reichweite von bis zu 4.000 Kilometern haben. Theoretisch könnte Kim damit sowohl Japan als auch Amerika erreichen. Von Kim war das eine absichtliche Provokation gegen die beiden Staatschefs.Sofort ließ Trump seinen Salat mit Blauschimmelkäse abräumen, stattdessen wurden plötzlich staatstragende Geheimnisse am Tisch diskutiert, Akten ausgepackt und Regierungsinterna besprochen. Einem CNN-Reporter der in der Nähe saß und wie alle anderen Gäste mitbekam, fiel fast die Gabel aus der Hand."Wie viele von Mar-a-Lagos neuen Mitgliedern werden (oder sind schon) ausländische Geheimagenten oder Medienleute?", fragte sich anschließend Chelsea Clinton, Tochter von Ex-Präsident Bill, auf Twitter. Damit spricht sie vielen besorgten und wutschäumenden Amerikanern aus der Seele.